У Києві скасували локдаун: що тепер буде відкрито

У Києві послабили локдаун . Про це рішення повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У нашому матеріалі нижче читайте, що в столиці відкриється з 1 травня, а що з 5 числа.

Робота громадського транспорту

У Києві скасовані спецперепустки в наземний транспорт і метро. Транспорт почне свою роботу у звичайному режимі з 1 травня.

Робота шкіл та дошкільних установ

Навчання буде відновлено з 5 травня для школярів. Малюки зможуть повернутися в дитячі сади.

Робота кафе и ресторанів

З 1 травня заклади громадського харчування продовжать свою роботу у звичайному режимі.

Спортивні зали та ТРЦ

Відкриють свої двері спортивні зали та торгові центри з 1 травня. Всередині обов'язково носіння масок.

Відновлять роботу і Центри надання адміністративних послуг. Але, приймати відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.

Кінотеатри

Відновлять свою роботу і кінотеатри, але з 50% наповненістю залів.