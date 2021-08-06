У Києві скасували концерт гурту "Грін Грей" через їхню позицію: деталі нового скандалу

Позиція організаторів концерту

Організатори концерту чітко пояснили свою позицію. Вона полягає в тому, щоб не запрошувати музикантів з такими думками щодо державної мови.

"Коли команда Svitlo Concert погоджувала з представниками групи цей захід, то, на жаль, не володіла повною інформацією про ситуацію, що склалася навколо групи за останні кілька місяців. Отримавши Ваші коментарі та запити, побачивши відео з висловлюваннями соліста Муріка, ми прийняли рішення не проводити захід на одній з локацій, які ми орендуємо. Ми обожнюємо Україну і цим все сказано", - сказано в повідомленні організаторів концерту.

"Грін Грей" відреагували на скасування концерту

Природно, що музиканти не прийшли в захват від такого рішення. Мало того, вони назвали це "поверненням в совок".

"Back in USSR!! Повернення в "совок"!! Ми розуміємо, що при владі ми як більмо на оці, що дуже невчасно цей, наш кипиш ... Але це вже порушення наших громадянських прав!! Тепер ми не можемо давати концерти для своїх друзів, шанувальників, які заплатили гроші за наш концерт?!! Що за дичина???!

Історія вже знала подібні випадки, коли неугодним рок-групам забороняли проводити концерти. Але це було в 80-і роки минулого століття!!!"- написав соліст Мурік у своєму Instagram.