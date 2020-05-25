Коли в Києві відкриють дитячі табори та секції: з'явилися нові терміни

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу продовжено до 22 червня. Проте вже з 22 травня країна перейшла на адаптивні карантинні умови, при яких велика частина установ почала працювати з деякими обмеженнями.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, як працюватимуть розважальні зони для дітей у столичних ТРЦ, а також повідомив, коли почнуть працювати дитячі табори та секції. Як зазначив голова столиці, найближчими днями почнуть працювати тільки дитячі сади.

"Говорити про роботу дитячих секцій і таборів поки рано. Зараз готуються до відкриття столичні садки. Школи організовують роботу для прийому документів та проведення ЗНО для випускників. Після відкриття садочків наступним етапом плануємо роботу дитячих таборів в школах. Але це – перспектива липня, не раніше. Про дитячі секції – відновлення їх роботи заплановано на вересень", - повідомив Віталій Кличко на брифінгу 25 травня.

Він зазначив, що рішення про відновлення роботи ТРЦ будуть приймати в столиці окремо і є ймовірність, що це відбудеться вже в кінці поточного тижня.

"Але дитячі розважальні зони поки працювати не будуть. Ми послаблюємо обмеження поступово, щоб не допустити інфекційного вибуху", - пояснив мер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що метро у Києві відновив роботу, але з обмеженнями.