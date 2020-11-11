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В Киеве после операции умерла молодая жена экс-министра здравоохранения

Киев, Среда 11 ноября 2020 13:51
В Киеве после операции умерла молодая жена экс-министра здравоохранения
Александр Квиташвили и Анастасия Островская (фото: jetsetter.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Жена экс-главы Министерства здравоохранения Александра Квиташвили скончалась в Киеве на операционном столе

В Киеве умерла молодая жена экс-главы Минздрава Александра Квиташвили. 35-летняя Анастасия Островская скончалась из-за осложнения после плановой операции.

Политик, возглавлявший Минздрав в 2014-2016 годах, написал о трагедии в семье на своей странице в Facebook. Согласно информации на странице политика в Wikipedia, Анастасия умерла еще 8 ноября. Издание Сһаѕ News пишет, что женщине делали операцию в клинике "Борис".

В Киеве после операции умерла молодая жена экс-министра здравоохранения

Умерла жена бывшего главы Минздрава Анастасия Островская

Сообщается, что Островской удаляли камни в желчном пузыре. И якобы во время операции были повреждены сосуды. За жизнь женщины боролись в течение десяти часов, но спасти ее не удалось.

В клинике отказываются разглашать какую-либо информацию о случившемся. То есть, они не подтвердили, но и не опровергли факты.

"Всем, кто пишет. Да, Настя ушла. Вчера вечером. Слова соболезнования - бесполезны. Постичь - невозможно. Будет жить в памяти - вечно. Когда и где будет прощание - пока не знаю", - написала Инна Голованчук в Facebook.

В Киеве после операции умерла молодая жена экс-министра здравоохранения

Анастасия Островская (фото: facebook.com/inna.golovanchuk)

Ранее мы писали, что от коронавируса умер известный врач из Днепра, который спасал недоношенных новорожденных.

Напомним, что 6 ноября умер Михаил Жванецкий. Сатирику недавно диагностировали рак.

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