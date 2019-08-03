У Києві пограбували офіс податківця з команди Зеленського: зникли ноутбуки з важливою інформацією

У Києві обікрали офіс юридичної компанії "Jurimex", президентом якої є експерт з питань оподаткування, публічних фінансів, банківського права Данило Гетманцев, який за підсумками виборів до Верховної Ради пройшов у цей законодавчий орган влади. Експерт і "податківець" з команди президента Володимира Зеленського балотувався до парламенту за списками партії "Слуга народу" під 20-м номером. Інцидент із крадіжкою стався 2 серпня в центрі столиці на вулиці Велика Васильківська - злочинець проник у приміщення та поцупив два ноутбука, передає "Страна".

Зазначається, що на жорстких дисках викраденої техніки зберігалась цінна інформація.

Злодія вдалося вирахувати і зловити через кілька годин після скоєння злочину, однак за цей час він уже встиг продати ноутбуки Dell і HP якомусь таксисту на центральному вокзалі.

Ілюстративне фото: Центральний вокзал у Києві (РБК-Україна)

Тепер поліція з'ясовує деталі і розшукує нового власника викраденої техніки.

Злочинець розповів правоохоронцям, що ноутбуки не включав і нічого про розміщені там дані не знає. 29-річний чоловік - безробітний. Він запевнив, що навіть не знав, кому належить офіс, куди він проник із метою крадіжки.

Данило Гетманцев і Володимир Зеленський (Фото: censor.net.ua)

Злодюжці тепер "світить" до трьох років в'язниці.

Як повідомлялося раніше, 1 серпня біля Офісу президента Володимира Зеленського пройшло два мітинги: перший за звільнення політв'язнів, а другий щодо вирішення питання з житлом. Останній виявився більш радикальним - ошукані вкладники довго просили вийти до них президента, а потім вирішили взяти офіс гаранта штурмом.

Також ми писали про те, що нещодавно президент Володимир Зеленський відреагував на скандал із затриманням патрульних спецназом КОРД після того, як правоохоронці зупинили авто начальника облуправління МВС у Дніпровській області за порушення ПДР. Глава держави звернувся до голів МВС та ДБР Арсена Авакова та Романи Труби із жорсткими вимогами.