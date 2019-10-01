У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)

У Києві помітили російських пропагандистів - працівники телеканалу НТВ з'явилися в центрі української столиці на вулиці Інститутській біля місця, де розстрілювали Небесну сотню під час Революції Гідності. Відповідні фото опублікував блогер, колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook.

Також ведучі передачі "Підсумки тижня" в Одесі зняли ролик на місці трагедії 2 травня 2014 року - біля Будинку профспілок.

"Вільно заїхали в Україну. Позують на фоні Інститутської, де розстрілювали Небесну Сотню. Знімають проросійських колаборантів біля одеського будинку Профспілок. Лиють на нас бруд, брешуть, брешуть та ще раз брешуть", - йдеться в публікації.

Стерненко звернувся до українських спецслужб щодо візиту "працівників КремльТВ", відомих своїми маніпулятивними та пропагандистськими передачами.

"СБУ, ви про це не знали, а тому проґавили, чи знали, і спеціально пустили в країну цих інформаційних окупантів?" - запитав він.

У Києві та Одесі побачили російських пропагандистів (Фото: facebook.com/ssternenko)

Користувачі мережі жваво відреагували на приїзд скандальних співробітників росЗМІ - в коментарях маса гнівних та обурених відгуків.

Вони знають, що брешуть, і нахабно іржуть, дивлячись в очі;

Гнати цих московських продажників. А що, СБУ в Києві не працює?

Це і ваш посильний внесок у вибір "малороса". Невже думали, що буде по іншому?

Не плутай журналіста з пропогандистом;

Ну якщо СБУ та інші закривають на це очі, значить це комусь потрібно. Пі**єць, вибачте.

У вас помилка в дописі! Не пропагандисти - а пропагандони. Прошу виправити помилку...

Скрін коментарів

Як повідомлялося, раніше в прямому ефірі російського "Першого каналу" політолог і соціолог назвав трагедію в Одесі 2 травня 2014 року "ліквідацією малоцінного людського матеріалу".