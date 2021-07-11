У Києві чергова НП на мосту: утворився водоспад (відео)

"Столичні комунальні служби турбуються не тільки про пішоходів в парках, яким встановили освіжаючі рамки, а й про тих, хто в цю спеку змушений знаходиться на воді", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як на середині мосту з труби тече потік води, нагадує водоспад.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

Ого, скоро взагалі закриють всі мости на ремонт і відкриють років так через 5-10;

Ніколи такого не було і ось знову;

Скоро міст завалиться, постійні прориви, вік конструкції і т.д.

Один прорив майже перекрили, але несподівано виник інший. Там не труби, а решето;

І мости втомилися, і труби;

Він же може впасти...

На прохання рибалок, та й на честь свята доливають воду в Дніпро.

Зазначимо, що тепломережа під мостом Патона побудована в 1962 році.