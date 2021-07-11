У Києві чергова НП на мосту: утворився водоспад (відео)

У неділю, 11 липня, в Києві прорвало тепломережу, яка знаходиться під мостом Патона. Через це утворився потужний водоспад. Жителі столиці зняли відео НП.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
"Столичні комунальні служби турбуються не тільки про пішоходів в парках, яким встановили освіжаючі рамки, а й про тих, хто в цю спеку змушений знаходиться на воді", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як на середині мосту з труби тече потік води, нагадує водоспад.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
Зазначимо, що тепломережа під мостом Патона побудована в 1962 році.
Нагадаємо, останній раз на мосту Патона мережу прорвало в цьому місяці, 2 липня. Тоді в "Київтеплоенерго" заявили, що під мостом сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм.
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