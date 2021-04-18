RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві впало відразу кілька балконів: фото з місця НП

Автор: Роман Мирончук

У неділю, 18 квітня, в Києві відбулася НП. Річ у тім, що в будинку по вулиці Половецька, 14 обвалилося відразу кілька балконів. Мешканців будинку евакуювали.

Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

"На місці рятувальники ДСНС вивчають, конструкції, що повалилися і цілісність самої будівлі", - йдеться в повідомленні.

Також опубліковані фотографії з місця трагедії.

У Києві обвалилося кілька балконів (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі прокоментували НП.

  • Давно пора ці шпаківні зносити;
  • Що там зараз вивчати, треба було ремонтувати раніше. Пізно пити Боржомі;
  • Там може схил повзти там сусідній будинок з тріщиною. Ще у 80-их його зшивали;
  • Ось тим більше, знали, що аварійний і всім службам плювати було тепер вивчають.

Варто зазначити, що в Києві іноді трапляються такі випадки. Так, у центрі Києва балкон повалився на авто. Шматок бетонної конструкції впав з великої висоти. На щастя ніхто не постраждав, крім припаркованого під будинком автомобіля. Інцидент стався на бульварі Лесі Українки, 36-Б.

Раніше на Михайлівському провулку фасад одного зі старих будинків не витримав і впав на автомобіль BMW. Після цього інциденту жителів Києва попередили про небезпеку ходити біля старих будинків, яких дуже багато в історичному центрі міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київнадзвичайний стан
Читайте також
Карантин не для всіх: у Києві вночі "пов'язали" ресторан, набитий людьми
У Києві порушників правил паркування "відловлюватимуть" спецприлади: як вони працюють (фото)
Прогноз погоди