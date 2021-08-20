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У Києві вночі знесли садибу XIX століття: загнали техніку під охороною "тітушок"

Автор: Анна Шиканова

У ніч на 20 серпня в Києві знесли будинок Барбана на вулиці Обсерваторній. Ця садиба недалеко від Львівської площі була побудована в кінці XIX століття.

Деталі повідомив активіст Олег Симороз на своїй сторінці в Facebook.

"Попри на обіцянки Шевченківської поліції про зупинку будівельних робіт на вулиці Обсерваторній, 6. Забудовник вночі о п'ятій ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку і знищив будинок Барбана кінця XIX століття", - розповів активіст і опублікував відео знищення споруди.

Як повідомляють активісти, на цьому місці збираються побудувати торгово-розважальний центр. Але у компанії забудовника немає ніяких дозволів. Раніше вже відбувалися сутички активістів з незрозумілими представниками забудовників спортивної статури. Двох учасників руху проти забудови історичного Києва "за Протасів Яр" навіть доставили у відділення поліції.

У Києві вночі знесли історичну будівлю

Садиба Барбана - історична будівля XIX століття. Раніше в Міністерстві культури заборонили будівництво на місці садиби та видали відповідний припис. Також поліція проводила слідчі дії.

Симороз стверджує, що забудовник знав про припис і дії поліції. Крім того, в правоохоронних органах обіцяли ініціювати накладення арешту за статтею про самоуправство.

19 серпня в Мінкульті повідомили, що вичерпали всі механізми впливу на забудовника і повідомили, що в даній ситуації винна бездіяльність столичної влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в Києві активно знищують історичні будівлі.

А також ми розповідали про те, що в Україні планують знести всі "хрущовки".

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Київ