У Києві неадекват вирішив влаштувати новий вибух у багатоповерхівці: подробиці інциденту

У Києві чоловік перерізав газовий шланг у своїй квартирі та погрожував підірвати багатоповерхівку. Інцидент стався у Солом'янському районі столиці - через тиждень після трагічної НП у будинку на Позняках, де загинули п'ять людей.

На щастя, інцидент 27 червня обійшовся без постраждалих, і аварійні служби разом з поліцією ліквідували небезпеку вибуху. Про це передали в "Київгазі" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що цієї ночі в аварійну газову службу 104 в Києві надійшов дзвінок про загрозу вибуху газу в будинку по вулиці Преображенській, 10/17. Повідомили про те, що чоловік в одній з квартир відкрив крани газової плити та погрожує підірвати будинок.

У підсумку в небезпеці опинилися жителі 50 квартир багатоповерхівки.

Бригада служби 104 і правоохоронці оперативно прибули на місце і зайшли у квартиру. Там вони виявили на кухні обрізаний шланг до газової плити.

"З'ясувалося, що телефонував батько чоловіка, який погрожував підірвати будинок. Емоційно неврівноважений син мав намір використати для цього газ", - йдеться в повідомленні.

Працівники аварійної служби негайно відключили квартиру від газопостачання, щоб ліквідувати загрозу вибуху.

Нікого з мешканців будинку не довелося евакуювати.

"Дорогі кияни! Ми нагадуємо, якщо ви відчуваєте запах газу або інші ознаки витоку газу, негайно телефонуйте за номером 104", - закликали в "Київгазі".

У Києві чоловік перерізав газовий шланг та погрожував підірвати будинок (Фото: facebook.com/kyivgaz.ua)

Раніше ми писали про те, що у ДСНС зробили заяву про те, що будинок на Позняках може обвалитися вдруге.

Нагадаємо, що згідно з основною версією слідства, вибух у багатоповерхівці на Позняках міг статися через недотримання технологій повірки лічильників.

Також повідомлялося, що шахраї намагаються нажитися на горі дівчини, яка втратила всю сім'ю після вибуху на Позняках.