У Києві неадекват з ножем увірвався в кафе та накинувся на відвідувачів: деталі інциденту (відео)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві на Солом'янці бешкетник побив людину і мало не влаштував різанину

У Києві чоловік напав на відвідувачів кафе у Солом'янському районі. Інцидент стався вночі близько 01:00 у п'ятницю, 26 липня - неадекват із ножем увірвався до закладу за адресою вул. Вадима Гетьмана, 40а, і накинувся на одного з присутніх, зав'язалася бійка. Дебошира затримали поліцейські. Про це передає "Інформатор".

Буйний молодик побив відвідувача кафе "40 градусів", після чого дістав ніж і став погрожувати іншим.

На місце події викликали правоохоронців. Патрульні поліцейські та співробітники "Сіріуса" змогли схопити неадеквата і надіти на нього наручники.

Ніж вилучили та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Фото: kiev.informator.ua

Зазначається, що через дії дебошира інші відвідувачі кафе також стали проявляти аргессию, і для того, щоб охолодити їх запал, правоохоронцям довелося затриматися в закладі та стежити за порядком.

Постраждалий був госпіталізований, у нього діагностували з струс мозку.

Відео: YouTube / informator.ua

Як повідомлялося раніше, у Києві на Оболоні агресивно налаштовані молоді люди побили поліцейського, який зробив їм зауваження.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві на Позняках на вулиці Драгоманова вночі на дівчину напав неадекватний маніяк. На щастя, дівчині вдалося відбитися від чоловіка. У соцмережі просять українців придивитися до чоловіка на відео, раптом хто-небудь знає або бачив його, так як він може бути небезпечний.

Нагадаємо, не так давно у Львівській області неадекват скоїв страшний злочин. Він понівечив 51-річну жінку, вбив її, а тіло заховав у лісосмузі.