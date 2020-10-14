У Києві неадекват з ножем напав на молодого ветерана АТО на вулиці

У Києві важко поранили учасника ООС/АТО на Донбасі, після чого потерпілий був госпіталізований з ножовим пораненням у шию і потрапив до реанімації.

Інцидент стався 14 жовтня в Солом'янському районі столиці. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Facebook.

Молодий хлопець на ім'я Станіслав зараз знаходиться в критичному стані - за його життя борються медики.

За словами Кличка, потерпілий - колишній учасник бойових дій на Сході - зараз як волонтер політичної партії УДАР роздавав на вулиці агітаційні газети.

В якийсь момент до волонтерів підійшов чоловік і почав проявляти агресію.

"Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та наніс Станіславу проникаюче поранення в шию", - йдеться в повідомленні.

Також голова КМДА розповів, що поліція вже затримала нападника.

Нині проводяться слідчі дії.

У прес-службі поліції Києва про подію поки нічого не повідомили.

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Нагадаємо, МВС запустило чат-бот для фіксації порушень під час місцевих виборів в Україні. За допомогою чат-бота українці зможуть сповістити правоохоронці про виявлене порушення.