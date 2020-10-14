В Киеве неадекват с ножом напал на молодого ветерана АТО на улице

В Киеве тяжело ранили участника ООС/АТО на Донбассе, после чего пострадавший был госпитализирован с ножевой раной в шею и попал в реанимацию.

Инцидент произошел 14 октября в Соломенском районе столицы. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook.

Молодой парень по имени Станислав сейчас находится в критическом состоянии - за его жизнь борются медики.

По словам Кличко, пострадавший - бывший участник боевых действий на Востоке - сейчас как волонтер политической партии УДАР раздавал на улице агитационные газеты.

В какой-то момент к волонтерам подошел мужчина и стал проявлять агрессию.

"Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею", - говорится в сообщении.

Также глава КГГА рассказал, что полиция уже задержала нападавшего.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В пресс-службе полиции Киева о происшествии пока ничего не сообщили.

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