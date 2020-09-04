У Києві неадекват побив дівчину-бариста прямо в кафе (відео)

В одному з кафе Києва неадекват напав на дівчину-бариста
У Києві неадекватний чоловік забіг до кафе та напав на дівчину-бариста. Він тягав її за волосся і вдарив в обличчя. Інцидент стався на Борщагівці (Солом'янський район).
Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний у Facebook. Повідомляється, що нападник "неслов'янської" зовнішності. Він забіг у кафе, вихопив у бариста телефон, а коли та намагалася його відібрати, напав на дівчину.
Чоловіка просять ідентифікувати і повідомити про це.
Відео 18+ Увагу! #Розшук! Тільки що на Кольцова, 15, в кав'ярню забіг неадекватний чоловік, вихопив телефон у бариста, вона відібрала назад і тоді той напав на неї. Каже, що схожий на наркозалежного неслов'янської зовнішності. Може хто впізнає?Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 4 вересня 2020 р.
В Києві на Борщагівці чоловік напав на бариста (відео: facebook.com/KyivOperativ)
У коментарях користувачі пишуть, що поруч є кабінет, де лікують метадоном наркозалежних людей.
Раніше ми писали, що у Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті. З'явилося відео, на якому поліція просить впізнати винного.
Також повідомлялося, що селяни врятували молоду українку від п'яного поліцейського-ґвалтівника.