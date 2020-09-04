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У Києві неадекват побив дівчину-бариста прямо в кафе (відео)

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 21:52
У Києві неадекват побив дівчину-бариста прямо в кафе (відео)
У Києві напали на бариста (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В одному з кафе Києва неадекват напав на дівчину-бариста

У Києві неадекватний чоловік забіг до кафе та напав на дівчину-бариста. Він тягав її за волосся і вдарив в обличчя. Інцидент стався на Борщагівці (Солом'янський район).

Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний у Facebook. Повідомляється, що нападник "неслов'янської" зовнішності. Він забіг у кафе, вихопив у бариста телефон, а коли та намагалася його відібрати, напав на дівчину.

Чоловіка просять ідентифікувати і повідомити про це.

Відео 18+ Увагу! #Розшук! Тільки що на Кольцова, 15, в кав'ярню забіг неадекватний чоловік, вихопив телефон у бариста, вона відібрала назад і тоді той напав на неї. Каже, що схожий на наркозалежного неслов'янської зовнішності. Може хто впізнає?

Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 4 вересня 2020 р.

В Києві на Борщагівці чоловік напав на бариста (відео: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі пишуть, що поруч є кабінет, де лікують метадоном наркозалежних людей.

  • "На Кольцова, 13 є кабінет, де нариків нібито "лікують" метадоном... Їх там цілі натовпи ошиваються,
  • Там постійно багато людей ходить, невже ніхто нічого не бачив і не зміг допомогти?
  • Не може бути....наша єврапейськая паліція всіх переловила..." - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що у Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті. З'явилося відео, на якому поліція просить впізнати винного.

Також повідомлялося, що селяни врятували молоду українку від п'яного поліцейського-ґвалтівника.

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