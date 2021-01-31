У Києві знайшли вихід із проблеми з парковками

Мешканці всіх районів Києва очікують поліпшення умов життя. Наразі в столиці існує проблема з пробками. Для деяких районів затори вже стали нормою.

При цьому розв'язувати дану проблему хочуть комплексно. У проєкті Генерального плану Києва передбачено для цього ряд заходів, зокрема: будівництво транспортних розв'язок, паркінгів, ремонт вулицю і т. д. Про це йдеться на Facebook-сторінці столичного Генплану.

Що пропонується зробити, для розв'язання проблем

Побудувати багаторівневі перехоплюючі паркінги біля основних пересадочних вузлів (біля ст. м "Іподром" (на етап 7 років), в районі ст. М "Деміївська", "Либідська", "Васильківська"). Багаторівневі паркінги біля ст. м "Харківська". Багаторівневі паркінги в районі ст. м "Бориспільська" (на етап 7 років), Дарницького залізничного вокзалу. Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі ст. м "Лісова" (на етап 7 років). Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі ст. м "Дарниця", "Лівобережна", "Чернігівська". Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі ст. м. "Оболонь" (на етап 7 років), "Героїв Дніпра", "Мінська". Перехоплюючі паркінги на перетині Великої Окружної дороги та вул. Леся Курбаса (на етап 7 років), в районі ст. м "Святошин" (на етап 7 років), "Академмістечко" (на етап 7 років), "Житомирська" (на етап 7 років). Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі вул. Перемоги, просп. Палладіна. Перехоплюючі паркінги в районі ст. м "Шулявська". Формування громадського центру з торгово-виставковим комплексом з паркінгом та пішохідним публічним простором на Привокзальній площі. Перехоплюючі паркінги в районі Центрального залізничного вокзалу, ст. м. "Сирець" (на етап 7 років). Багаторівневий підземний паркінг під Європейською площею.

Нагадаємо, в Києві відмовилися від трьох станцій метро через недостатнього пасажиропотоку.

Раніше в метро Києва прокоментували чутки про подорожчання проїзду до 20 гривень.