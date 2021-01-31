У Києві знайшли вихід із проблеми з парковками

Мешканці всіх районів Києва очікують поліпшення умов життя. Наразі в столиці існує проблема з пробками. Для деяких районів затори вже стали нормою.
При цьому розв'язувати дану проблему хочуть комплексно. У проєкті Генерального плану Києва передбачено для цього ряд заходів, зокрема: будівництво транспортних розв'язок, паркінгів, ремонт вулицю і т. д. Про це йдеться на Facebook-сторінці столичного Генплану.
Що пропонується зробити, для розв'язання проблем
Побудувати багаторівневі перехоплюючі паркінги біля основних пересадочних вузлів (біля ст. м "Іподром" (на етап 7 років), в районі ст. М "Деміївська", "Либідська", "Васильківська").
Багаторівневі паркінги біля ст. м "Харківська".
Багаторівневі паркінги в районі ст. м "Бориспільська" (на етап 7 років), Дарницького залізничного вокзалу.
Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі ст. м "Лісова" (на етап 7 років).
Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі ст. м "Дарниця", "Лівобережна", "Чернігівська".
Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі ст. м. "Оболонь" (на етап 7 років), "Героїв Дніпра", "Мінська".
Перехоплюючі паркінги на перетині Великої Окружної дороги та вул. Леся Курбаса (на етап 7 років), в районі ст. м "Святошин" (на етап 7 років), "Академмістечко" (на етап 7 років), "Житомирська" (на етап 7 років).
Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі вул. Перемоги, просп. Палладіна.
Перехоплюючі паркінги в районі ст. м "Шулявська".
Формування громадського центру з торгово-виставковим комплексом з паркінгом та пішохідним публічним простором на Привокзальній площі.
Перехоплюючі паркінги в районі Центрального залізничного вокзалу, ст. м. "Сирець" (на етап 7 років).
Багаторівневий підземний паркінг під Європейською площею.