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У Києві знайшли вихід із проблеми з парковками

Автор: Роман Мирончук

Мешканці всіх районів Києва очікують поліпшення умов життя. Наразі в столиці існує проблема з пробками. Для деяких районів затори вже стали нормою.

При цьому розв'язувати дану проблему хочуть комплексно. У проєкті Генерального плану Києва передбачено для цього ряд заходів, зокрема: будівництво транспортних розв'язок, паркінгів, ремонт вулицю і т. д. Про це йдеться на Facebook-сторінці столичного Генплану.

Що пропонується зробити, для розв'язання проблем

  1. Побудувати багаторівневі перехоплюючі паркінги біля основних пересадочних вузлів (біля ст. м "Іподром" (на етап 7 років), в районі ст. М "Деміївська", "Либідська", "Васильківська").
  2. Багаторівневі паркінги біля ст. м "Харківська".
  3. Багаторівневі паркінги в районі ст. м "Бориспільська" (на етап 7 років), Дарницького залізничного вокзалу.
  4. Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі ст. м "Лісова" (на етап 7 років).
  5. Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі ст. м "Дарниця", "Лівобережна", "Чернігівська".
  6. Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі ст. м. "Оболонь" (на етап 7 років), "Героїв Дніпра", "Мінська".
  7. Перехоплюючі паркінги на перетині Великої Окружної дороги та вул. Леся Курбаса (на етап 7 років), в районі ст. м "Святошин" (на етап 7 років), "Академмістечко" (на етап 7 років), "Житомирська" (на етап 7 років).
  8. Багаторівневі перехоплюючі паркінги в районі вул. Перемоги, просп. Палладіна.
  9. Перехоплюючі паркінги в районі ст. м "Шулявська".
  10. Формування громадського центру з торгово-виставковим комплексом з паркінгом та пішохідним публічним простором на Привокзальній площі.
  11. Перехоплюючі паркінги в районі Центрального залізничного вокзалу, ст. м. "Сирець" (на етап 7 років).
  12. Багаторівневий підземний паркінг під Європейською площею.

Нагадаємо, в Києві відмовилися від трьох станцій метро через недостатнього пасажиропотоку.

Раніше в метро Києва прокоментували чутки про подорожчання проїзду до 20 гривень.

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