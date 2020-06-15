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У Києві порушники б'ють рекорди швидкості і поповнюють бюджет: сума шокує

STYLERЖиття    15.06.2020 - 13:27
У Києві порушники б'ють рекорди швидкості і поповнюють бюджет: сума шокує
Скільки штрафів сплатили водії з 1 червня (колаж: РБК-Україна)

У Києві завдяки камерам автоматичної фіксації порушень ПДР виписали понад 7 тисяч штрафів за першу третину червня

У Києві після установки камер автоматичної відеофіксації з 1 червня 2020 виписали тисячі штрафів, а бюджет поповнився на понад мільйон гривень. Тим часом столичні "шумахери" продовжують ігнорувати швидкісний режим, нариваючись на неприємності.

Наприклад, за суботу, 13 червня, камери зловили 45 порушників, які каталися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину. Mercedes S63 поставив абсолютний рекорд цієї доби - 217 км/год., Audi Q7 на "другому місці" з результатом у 206 км/ч. Рекордні порушення зафіксували на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість 110 км/год.

А ось Toyota RAV 4 з номерним знаком АА339***, порушував швидкісний режим аж 12 разів за суботу, 13 червня. Про це розповіла пресслужба Патрульної поліції.

У Києві порушники б'ють рекорди швидкості і поповнюють бюджет: сума шокує

Автомобіль Toyota RAV 4, який за 13 червня отримав 12 штрафів за порушення (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

З позитивних новин те, що за перші десять днів роботи системи автофіксації, кількість порушень ПДР знизилися вдвічі, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З усім тим, порушників у Києві та області багато. За цей період було сплачено 7399 штрафів за перевищення швидкості. 1 млн 431 тисяча гривень - на таку суму було поповнено бюджет.

Список камер, встановлених в Києві, можна побачити по посиланню.

Як ми писали раніше, у Києві на надшвидкості розбився "гонщик", після чого мережа рознесла систему автофіксації.

Також в МВС показали повчальне відео, як українським "шумахерам" приносять листи щастя.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України ПДД
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