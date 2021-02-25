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У Києві покарали маршрутника-хама, який вигнав дідуся з дітьми

Автор: Володимир Костирін

У Києві водій маршрутки відмовився везти пільговиків, хоча ті мали право на безоплатний проїзд, і грубо їм нахамив. Інцидент викликав хвилю обурення в мережі, і в підсумку маршрутник поплатився за свій вчинок - його звільнили.

Про це 25 лютого передали в патрульній поліції Києва на сторінці у Facebook.

"Відзначився" водій маршрутного автобуса №239, який курсує між станціями метро "Шулявська" та "Либідська".

Про ситуацію, яка сталася 23 лютого, повідомив очевидець. Він також сфотографував "героя" за кермом, який вигнав із салону транспорту літнього пасажира з двома дітьми 6 і 9 років з криками: "Не*рін було їх стільки народжувати, у мене таких щодня до*ріна, або плати, або виходь!!!"

Як зазначили правоохоронці, до директора фірми-перевізника звернулися патрульні з відділу безпеки дорожнього руху, та поінформували про інцидент.

Після цього директор разом з інспекторами розшукав водія-грубіяна, і, після з'ясування з ним обставин конфлікту, звільнив.

В поліції нагадали, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян є адміністративним порушенням і належить до компетенції Укртрансбезпеки.

"Якщо вам стало відомо про подібні порушення - звертайтеся на лінію 102 та залишайте скаргу за телефоном перевізника (у салоні автобуса розміщується інформація про перевізника та страховика)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно під Запоріжжям 5-річну дівчинку висадили з автобуса на порожній зупинці в холод, і дитину врятувала сусідка-школярка.

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