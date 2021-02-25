В Киеве наказали маршрутчика-хама, который выгнал дедушку с детьми

"Отличился" водитель маршрутного автобуса №239, который курсирует между станциями метро "Шулявская" и "Лыбидская".

О ситуации, которая произошла 23 февраля, сообщил очевидец. Он также сфотографировал "героя" за рулем, который выгнал из салона транспорта пожилого пассажира с двумя детьми 6 и 9 лет с криками: "Не*рен было их столько рожать, у меня таких каждый день до*рена, или плати, или выходи!!!"

Как отметили правоохранители, к директору фирмы-перевозчика обратились патрульные из отдела безопасности дорожного движения, и проинформировали об инциденте.

После этого директор вместе с инспекторами разыскал водителя-грубияна, и, после выяснения с ним обстоятельств конфликта, уволил.

В полиции напомнили, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан является административным нарушением и относится к компетенции Укртрансбезопасности.

"Если вам стало известно о подобных нарушениях - обращайтесь на линию 102 и оставляйте жалобу по телефону перевозчика (в салоне автобуса размещается информация о перевозчике и страховщика)", - говорится в сообщении.