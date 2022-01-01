У Києві нахабний шахрай наживався на бажаючих допомогти ветеранам АТО: відео викриття

Шахрая вивели на чисту воду біля одного з супермаркетів на проспекті Степана Бандери на Оболоні.

У мережі з'явилося відео, як правоохоронці та справжні ветерани російсько-української війни влаштували чоловікові допит, під час якого аферист і був викритий.

Шахрай видавав себе за ветерана АТО та обманював людей у Києві (фото: скріншот з відео t.me/kyivoperativ)

Лже-АТОшник плутався у відповідях і показував фейкові документи та медичну довідку про участь у військових діях на поранення, які й дозволяли йому заробляти на небайдужих перехожих, охочих допомогти "ветерану".

На кадрах видно, що чоловік розповідав, що нібито "пройшов дві війни", потім говорив, що був у Донецьку, що отримав поранення від вибуху гранати, потім - що був травмований на Майдані... та інше.

Шахрай підробив документи і довідки та збирав гроші в Києві нібито на потреби ветеранів АТО (фото: скріншот з відео t.me/kyivoperativ)

У підсумку реальні ветерани суворо попередили шахрая, що за такі дії його чекає суворе покарання. Той пообіцяв, що поїде з Києва до Житомира.

Закінчилося тим, що громадянина після з'ясування деталей за участю колишніх військових поліцейські відвезли в Оболонське управління.

Як відбувалася така бесіда, можна подивитися на відео за цим посиланням (попереджаємо - присутня ненормативна лексика!)

У Києві викрили шахрая лже-ветерана АТО, який збирав гроші у небайдужих (фото: скріншот з відео t.me/kyivoperativ)