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У Києві нахабні злодії обчистили чоловіка до нитки: забрали навіть взуття

Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва на вулиці Михайлівській компанія молодиків напала нга чоловіка з метою пограбування. Компанія відібрала у чоловіка мобільний телефон, рюкзак і документи. Нахабні злодії не погребували навіть взуттям і зняли з чоловіка кросівки. Натомість залишили йому свої.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у своєму Telegram-каналі.

Поліцейські встановили прикмети злочинців і терміново розпочали пошуки. Незабаром їм вдалося розшукати трьох людей, які підходили під опис. В одного з них виявили рюкзак і телефон потерпілого, а інший був у кросівках заявника.

Чоловіків затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

Злодії роздягли чоловіка до взуття (фото: поліція Києва)

Як ми писали раніше, під Львовом героїчні жінки самостійно затримали грабіжника-рецидивіста.

Нагадаємо, в Києві 31-річний іноземець промишляв крадіжками у спортивних центрах. Він крав з шафок гроші, гаджети та цінні речі відвідувачів, поки вони займалися в залах.

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