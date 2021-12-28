У Києві почне працювати пункт прийому ялинок: названо дату та адресу

Для відправки на перероблення киянам доведеться самостійно транспортувати дерево на територію бази комунального підприємства, яке розташоване на проспекті Визволителів, 6.

"З 1 січня 2022 року на території бази КП УЗН Дніпровського району, проспект Визволителів, 6, працюватиме пункт прийому ялинок", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі підприємства уточнили, що всі новорічні ялинки будуть відправлені на перероблення. З дерев зроблять тріску, яку навесні будуть використовувати у виробничих потребах.

Зокрема, ці тріски будуть використовувати для висаджених дерев і кущів.

Як пояснили в підприємстві, такий процес називається мульчування і це допомагає зменшити випаровування вологи, збільшує вміст поживних речовин в грунті та зменшує ріст бур'янів.

У будні дні пункт прийому ялинок працюватиме з 8:00 ранку до 16:00-17:00, у вихідні дні до обіду, з 8:00 до 13: 00.

У Києві з 1 січня почне працювати пункт прийому ялинок

Всі дерева будуть прийматися без упаковки, новорічних прикрас та інших штучних матеріалів.

Варто відзначити, що пункти прийому ялинок минулого року були відкриті майже у всіх районах столиці та киян закликали не викидати дерева, а здавати на перероблення.