У Києві починаючий блогер-невдаха розтрощив орендований електросамокат: відео підірвало мережу
У Києві починаючий блогер заради відео для соцмереж знущався з електросамоката компанії Bolt. Запис своїх хуліганських вчинків зловмисник залив до себе в інстаграм.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, жахливий інцидент стався вчора, 21 вересня, на сходах до пам’ятника Магдебурзькому праву на Набережному шосе.
Відео зі спробами знищити прокатний електросамокат Bolt виклав у Instagram користувач з нікнеймом "vladosik753".
На відео видно, що хлопець спочатку спустив самокат з висоти, а згодом – почав на ньому їхати. Окрім того, під сміх друзів, які знімали це на відео, він розкрутив транспортний засіб та кинув його на тротуар.
Коли місцеві жителі побачили вчинок хлопця, залишили коментарі майже під кожним його дописом. Також після інциденту небайдужі громадяни вирішили знайти хулігана та поспілкуватися з ним.
Користувачі пишуть, що служба безпеки Bolt знайде зловмисника набагато швидше, аніж навіть поліцейські.
У мережі користувачі з обуренням відреагували на вчинок неповнолітнього та пишуть, що він повинен вибачитися та заплатити за ремонт самокату.
- Чекаємо вибачень;
- Не дай Боже після його вчинку у самоката відмовить гальмо або відлетить колесо;
- Ну а нормальні споживачі повинні платити за нього більше грошей, тому що в ціну послуг закладені такі випадки;
- Він вже не вперше потрапляє у новини своїми вчинками;
- Нехай відкупляє самоката за цей вчинок.
Раніше ми повідомляли, що у Києві вилучили чотири контейнери контрабандного електротранспорту.
Також ми писали, що у Полтаві чоловік намагався втопити електросамокат у власній ванні.