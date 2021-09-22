У Києві починаючий блогер-невдаха розтрощив орендований електросамокат: відео підірвало мережу

У Києві починаючий блогер заради відео для соцмереж знущався з електросамоката компанії Bolt. Запис своїх хуліганських вчинків зловмисник залив до себе в інстаграм.

Так, жахливий інцидент стався вчора, 21 вересня, на сходах до пам’ятника Магдебурзькому праву на Набережному шосе.

Відео зі спробами знищити прокатний електросамокат Bolt виклав у Instagram користувач з нікнеймом "vladosik753".

На відео видно, що хлопець спочатку спустив самокат з висоти, а згодом – почав на ньому їхати. Окрім того, під сміх друзів, які знімали це на відео, він розкрутив транспортний засіб та кинув його на тротуар.

Коли місцеві жителі побачили вчинок хлопця, залишили коментарі майже під кожним його дописом. Також після інциденту небайдужі громадяни вирішили знайти хулігана та поспілкуватися з ним.

Користувачі пишуть, що служба безпеки Bolt знайде зловмисника набагато швидше, аніж навіть поліцейські.

У мережі користувачі з обуренням відреагували на вчинок неповнолітнього та пишуть, що він повинен вибачитися та заплатити за ремонт самокату.