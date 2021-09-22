В Киеве начинающий блогер-неудачник разбил арендованный электросамокат: видео взорвало сеть
В Киеве начинающий блогер ради видео для соцсетей издевался над электросамокатом компании Bolt. Запись своих хулиганских поступков злоумышленник залил к себе в инстаграм.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, ужасный инцидент произошел вчера, 21 сентября, на лестнице к памятнику Магдебургскому праву на Набережном шоссе.
Видео с попытками уничтожить прокатный электросамокат Bolt выложил в Instagram пользователь с никнеймом "vladosik753".
На видео видно, что парень сначала спустил самокат с высоты, а потом – начал на нем ехать. Кроме того, под смех друзей, которые снимали это на видео, он раскрутил транспортное средство и бросил его на тротуар.
Когда местные жители увидели поступок парня, оставили комментарии почти под каждой его заметкой. Также после инцидента неравнодушные граждане решили найти хулигана и пообщаться с ним.
Пользователи пишут, что служба безопасности Bolt найдет злоумышленника гораздо быстрее, чем даже полицейские.
В сети пользователи с возмущением отреагировали на поступок несовершеннолетнего и пишут, что он должен извиниться и заплатить за ремонт самоката.
- Ждем извинений;
- Не дай Бог после его поступка у самоката откажет тормоз или отлетит колесо;
- Ну а нормальные потребители должны платить за него больше денег, потому что в цену услуг заложены такие случаи;
- Он уже не первый раз попадает в новости своими поступками;
- Пусть откупает самоката за этот поступок.
Ранее мы сообщали, что в Киеве изъяли четыре контейнера контрабандного электротранспорта.
Также мы писали, что в Полтаве мужчина пытался утопить электросамокат в собственной ванне.