Самокати та гіроскутери: у Києві вилучили чотири контейнери контрабандного електротранспорту

Київські митники виявили схему незаконного переміщення з Китаю до ряду європейських країн дорогого електротранспорту під виглядом спортивного інвентарю. Його переправляли транзитом через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України .

За документами, в цих чотирьох контейнерах переміщувалася 31 тонна інвентарю та приладдя для занять фізкультурою, гімнастикою або атлетикою загальною вартістю 53,2 тисяч доларів: інерційні велотренажери, кронштейни для гантелей, килимки, висувні драбини, стелажі для зберігання тощо.

Однак під час митного огляду вантажу спіробітниками митниці виявлено зовсім інший товар.

Замість заявленого в документах, в контейнерах знаходилися електросамокати, електровелосипеди, гіроборди, гіроскутери, електроскутери, електроскейти, моноколеса, електроборди, блендери, операційні світильники, холодильники, інвалідні коляски з електроприводом, роботи-пилососи, шліфульвальні машинки тощо.

За виявленим фактом порушення митних правил Київською митницею складено протоколи за статтею 483 Митного кодексу України.

"Товар вилучено, його вартість буде визначена згодом. Однак, вже зараз достеменно можна сказати, що його вартість в декілька десятків разів буде вищою від заявленої в документах", - повідомили митники.

Фото: митники блокували котрабанду електротранспорту (facebook.com/UkraineCustoms)