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У Києві почали вацинувати від COVID прямо в маршрутках - стареньких жовтих "Богданах" (фото)

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 13:01
У Києві почали вацинувати від COVID прямо в маршрутках - стареньких жовтих "Богданах" (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві людей почали вакцинувати від коронавірусу в маршрутках
Автор: Світлана Мащенко

У Києві всіх охочих почали вакцинувати від коронавірусу прямо в маршрутках. Один з таких заявлених раніше в КМДА "мобільних центрів вакцинації" з'явився на Оболоні.

Про це повідомляє "Сегодня".

Такий експериментальний спосіб імунізації почався в четвер, 19 серпня і триватиме до 22-го числа.

На опублікованих фото видно, що люди заходять в старенький жовтий "Богдан" і отримують щеплення. Стан автобуса залишає бажати кращого.

Адреса, де можна зробити щеплення:

"Мобільний центр вакцинації" знаходиться біля метро "Героїв Дніпра" в Києві. Прийти і отримати щеплення тут можна з 9:00 до 13:00

Імунізують в маршрутці на вибір препаратами CoronaVac або AstraZeneca.

Для того щоб вакцинуватися, з собою потрібно мати:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • мобільний телефон.

Фото: вакцинація від коронавірусу в маршрутці на Оболоні ("Сьогодні")

На Лісовому масиві на ринку " Лісовий "(у народі - "Юність") теж сьогодні помітили маршрутку для вакцинації. На перший погляд, виглядає вона трохи краще, ніж її "колега" на Оболоні.

У Києві почали вацинувати від COVID прямо в маршрутках - стареньких жовтих &quot;Богданах&quot; (фото)

Фото: вакцинація від коронавірусу в маршрутці на Лісовому (facebook.com/Лесной массив

Зазначимо, що про початок роботи мобільного центру вакцинації в переобладнаному комунальному транспорті заявили в КМДА. Правда, йшлося про автобус.

Раніше в МОЗ розповіли про найнебезпечніші побічні ефекти після вакцинації.

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