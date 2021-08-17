Українцям розповіли, які "побочки" при COVID-вакцинації найнебезпечніші
Колаж РБК-Україна: вакцинація від коронавірусу в Україні
Після щеплення від коронавірусу можуть виникати побічні реакції. Українцям розповіли, в яких випадках потрібно не терпіти, а бігти до лікаря.
Про це повідомив офіційний Telegram-канал МОЗ з інформування про COVID-ситуацію в Україні.
Після імунізації антикоронавірусним препаратом можуть виникати такі стани:
- почервоніння, біль і припухлість в місці ін'єкції;
- лихоманка або озноб;
- головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі;
- нудота;
- утомлюваність;
- сонливість або безсоння;
- запаморочення.
Лікарі кажуть, що такі реакції допустимі і повинні минати вже через кілька днів.
В яких випадках побічні реакції привід звернутися до лікаря?
"Якщо ці симптоми залишаються і погіршується самопочуття, потрібно звернутися до сімейного лікаря", - попередили в МОЗ.
Нагадаємо, що на 17 серпня в Україні повністю вакциновано від коронавірусу 4 793 100 осіб. Вони отримали дві дози препарату зі старту кампанії з імунізації 24 лютого 2021 року.