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Українцям розповіли, які "побочки" при COVID-вакцинації найнебезпечніші

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Вівторок 17 серпня 2021 12:44
Українцям розповіли, які "побочки" при COVID-вакцинації найнебезпечніші Колаж РБК-Україна: вакцинація від коронавірусу в Україні
Автор: Світлана Мащенко

Після щеплення від коронавірусу можуть виникати побічні реакції. Українцям розповіли, в яких випадках потрібно не терпіти, а бігти до лікаря.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал МОЗ з інформування про COVID-ситуацію в Україні.

Після імунізації антикоронавірусним препаратом можуть виникати такі стани:

  • почервоніння, біль і припухлість в місці ін'єкції;
  • лихоманка або озноб;
  • головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі;
  • нудота;
  • утомлюваність;
  • сонливість або безсоння;
  • запаморочення.

Лікарі кажуть, що такі реакції допустимі і повинні минати вже через кілька днів.

В яких випадках побічні реакції привід звернутися до лікаря?

"Якщо ці симптоми залишаються і погіршується самопочуття, потрібно звернутися до сімейного лікаря", - попередили в МОЗ.

Нагадаємо, що на 17 серпня в Україні повністю вакциновано від коронавірусу 4 793 100 осіб. Вони отримали дві дози препарату зі старту кампанії з імунізації 24 лютого 2021 року.

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