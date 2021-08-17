Українцям розповіли, які "побочки" при COVID-вакцинації найнебезпечніші

Після щеплення від коронавірусу можуть виникати побічні реакції. Українцям розповіли, в яких випадках потрібно не терпіти, а бігти до лікаря.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал МОЗ з інформування про COVID-ситуацію в Україні.

Після імунізації антикоронавірусним препаратом можуть виникати такі стани:

почервоніння, біль і припухлість в місці ін'єкції;

лихоманка або озноб;

головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі;

нудота;

утомлюваність;

сонливість або безсоння;

запаморочення.

Лікарі кажуть, що такі реакції допустимі і повинні минати вже через кілька днів.

В яких випадках побічні реакції привід звернутися до лікаря?

"Якщо ці симптоми залишаються і погіршується самопочуття, потрібно звернутися до сімейного лікаря", - попередили в МОЗ.