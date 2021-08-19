В Киеве начали вацинировать от COVID прямо в маршрутках - стареньких желтых "Богданах" (фото)

В Киеве всех желающих начали вакцинировать от коронавируса прямо в маршрутках. Один из таких заявленных ранее в КМДА "мобильных центров вакцинации" появился на Оболони.

Об этом сообщает "Сегодня".

Такой экспериментальный способ иммунизации начался в четверг, 19 августа и будет длиться до 22-го числа.

На опубликованных фото видно, что люди заходят в старенький желтый "Богдан" и получают прививку. Состояние автобуса оставляет желать лучшего.

Адрес, где можно привиться:

"Мобильный центр вакцинации" находится возле метро "Героев Днепра" в Киеве. Прийти и получить прививку тут можно с 9:00 до 13:00



Иммунизируют в маршрутке на выбор препаратами CoronaVac или AstraZeneca.

Для того чтобы вакцинироваться, с собой нужно иметь:

паспорт,

идентификационный код,

мобильный телефон.

Фото: Вакцинация от коронавируса в маршрутке на Оболони ("Сегодня")

На Лесном массиве на рынке "Лесной" (в народе - "Юность") тоже сегодня заметили маршрутку для вакцинации. На первый взгляд выглядит она получше, чем ее "коллега" на Оболони.

Фото: Вакцинация от коронавируса в маршрутке на Лесном (facebook.com/Лесной массив

На Закревского тоже начали вакцинировать прямо в маршрутках. Адрес: Закревского 61/2.

Фото: Вакцинация от коронавируса в маршрутке на Троещине (facebook.com/Троещина FB)