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В Киеве начали вацинировать от COVID прямо в маршрутках - стареньких желтых "Богданах" (фото)

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Киев, Четверг 19 августа 2021 13:01
В Киеве начали вацинировать от COVID прямо в маршрутках - стареньких желтых "Богданах" (фото) Коллаж РБК-Украина: В Киеве людей начали вакцинировать от коронавируса в маршрутках
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве всех желающих начали вакцинировать от коронавируса прямо в маршрутках. Один из таких заявленных ранее в КМДА "мобильных центров вакцинации" появился на Оболони.

Об этом сообщает "Сегодня".

Такой экспериментальный способ иммунизации начался в четверг, 19 августа и будет длиться до 22-го числа.

На опубликованных фото видно, что люди заходят в старенький желтый "Богдан" и получают прививку. Состояние автобуса оставляет желать лучшего.

Адрес, где можно привиться:

"Мобильный центр вакцинации" находится возле метро "Героев Днепра" в Киеве. Прийти и получить прививку тут можно с 9:00 до 13:00

Иммунизируют в маршрутке на выбор препаратами CoronaVac или AstraZeneca.

Для того чтобы вакцинироваться, с собой нужно иметь:

  • паспорт,
  • идентификационный код,
  • мобильный телефон.

Фото: Вакцинация от коронавируса в маршрутке на Оболони ("Сегодня")

На Лесном массиве на рынке "Лесной" (в народе - "Юность") тоже сегодня заметили маршрутку для вакцинации. На первый взгляд выглядит она получше, чем ее "коллега" на Оболони.

В Киеве начали вацинировать от COVID прямо в маршрутках - стареньких желтых &quot;Богданах&quot; (фото)

Фото: Вакцинация от коронавируса в маршрутке на Лесном (facebook.com/Лесной массив

На Закревского тоже начали вакцинировать прямо в маршрутках. Адрес: Закревского 61/2.

В Киеве начали вацинировать от COVID прямо в маршрутках - стареньких желтых &quot;Богданах&quot; (фото)

Фото: Вакцинация от коронавируса в маршрутке на Троещине (facebook.com/Троещина FB)

Отметим, что о начале работы мобильного центра вакцинации в переоборудованном коммунальном транспорте заявили в КМДА. Правда, речь шла об автобусе.

Ранее в Минздраве рассказали про самые опасные побочные эффекты после COVID-вакцинации.

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