RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві почав цвісти бузок: де можна помилуватися красою

Автор: Людмила Жукова

У Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Помилуватися красою кущів можна в головному ботсаду столиці імені Миколи Гришка.

Про це повідомляється на сторінці ботсаду в Facebook.

"Хвилюючий момент, коли відкрилися перші квіти на бузку. Цей аромат ви ні з чим не переплутаєте", - сказано в повідомленні на сторінці.

Також ботсад опублікував приголомшливі фотографії бузку. Шкода, знімки не передають аромату.

У ботсаду Гришко зацвів бузок (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Також в цьому місці для відпочинку зацвіли алеї груш і яблунь.

У ботсаду щосили цвітуть груші і яблуні (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

На сторінці в соцмережі ботсаду запрошують всіх жителів столиці відвідати Ботанічний сад.

Нагадаємо, що він знаходиться за адресою Тімірязєвська, 1. Вхід в ботсад платний.

Як ми повідомляли раніше, у Києві нарешті розпустилися магнолії, де можна побачити красу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ