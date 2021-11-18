У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали це собі (фото)

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті. Однак, комунальники приписали цю заслугу собі.
Так, інцидент стався в Оболонському районі столиці, повідомили в Telegram-каналі "Киев Сейчас".
Зокрема, ЖЕК закрив звернення та заявив, що саме його працівники замінили лінолеум.
Також працівники керівної компанії подякували чоловіку "за небайдужість та підтримання під'їзду в задовільному стані".
Окрім того, у ЖЕКу навіть не перепросили за своє оголошення, що нібито саме вони замінили лінолеум.
У коментарях користувачі вражені від вчинку комунальників.
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