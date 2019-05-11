У Києві чоловік помер від удару поліцейського: всі подробиці (відео)

У Києві чоловік помер після удару поліцейського в серце (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Чоловік помер після конфлікту з поліцейським

У Києві чоловік помер після того, як поліцейський вдарив його в область серця. Спочатку він впав у кому, але на наступний день помер. Про це повідомляється в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент стався вдень 9 травня в районі ДВРЗ. Відомо, що між водієм і поліцейським стався конфлікт, після чого правоохоронець завдав удар і чоловік впав у клінічну кому.

Після того, як його забрала швидка допомога, стало відомо, що він помер на наступний день, тобто 10 травня, так і не приходячи в свідомість.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент. Думки людей розділилися.

Інструктори, вчіть своїх бійців, що в область серця бити не можна. У людини може бути хворе серце або кардіостимулятор стояти. Так само не можна в голову бити і звичайно ж по статевим органам. І ще. Вчіть, що застосування сили - це непрофесіоналізм і поразка. Конфлікт необхідно вирішувати на мінімумі сили і на максимумі професіоналізму і знань. Будь-який конфлікт можна і потрібно вирішувати без рукоприкладства. В цьому і полягає ваш професіоналізм. Інакше серед народу буде рости ненависть і зневагу до вашої професії;

У цій трагедії винен син, який будучи п'яним за кермом викликав на допомогу собі хворого батька... так, шкода людину з хворим серцем... так співчуття рідним... але батько приїхав рятувати того, кого сам же і виховав;

Понабирали гопників колгоспних ось і результат, хоча хто адекватний туди піде працювати;

Давайте не робити поспішних висновків;

Про те що поліцейський бив потерпілого, в натовпі хтось ляпнув і підхопили як папуги;

А ситуація по ходу досить ясна... розсікаючи у п'яному вигляді компанія була спіймана... був викликаний батя на допомогу, типу тверезий тачку відігнати. На цьому тлі перенервував плюс потолклись поконфліктували. Ну а раз сердечко слабке, чи багато треба, щоб мотор застукав;

Можна було так не реагувати, не провокував би конфлікт з копом був би живий, нерви дорожче;

До яких пір наша доблесна поліція буде себе вести як дикуни? Ви ж повинні бути людьми, а не вбивцями;

Хто голосніше кричить що "понабирали кого попало" - вперед записуйтеся в поліцію, і покажіть на власному прикладі

Нагадаємо, що в київській школі стався скандал через агресивного вчителя.

Раніше повідомлялося про те, що на акції "Безсмертний полк" в Києві сталася сутичка з поліцією.