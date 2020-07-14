У Києві чоловік помер через шлагбаум на пляжі: подробиці НП і фото

У Києві помер чоловік, до якого не доїхала швидка (колаж: РБК-Україна)

У Києві шлагбаум на пляжі завадив лікарям врятувати чоловіка

У Києві через самовільно встановлений шлагбаум помер чоловік на пляжі Лівого берега Дніпра. Річ у тому, що "швидка" не змогла доїхати до людини, якій стало погано.

НП сталася на Русанівських садах, де доступ до берега впритул забудований приватними будинками. І деякі дачники не раді відвідувачам пляжів і рибалкам, тому встановлюють обмеження.

Машина швидкої допомоги застопорилася на шлагбаумі, і медики не змогли вчасно надати допомогу чоловікові. Про це пише dtp.kiev.ua у Facebook.

"Проїхати по 10-й Садовій вони не змогли. На початку вулиці закриті ворота. Поїхали по 11-й Садовій, вперлися в саморобний шлагбаум. Чи вважаєте ви правомірним таке перекриття вулиць місцевими?" - йдеться в повідомленні.

У Києві швидка не змогла проїхати до пацієнта через шлагбаум (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Один з користувачів мережі розповів історію свого знайомого, до якого з аритмією в 55 років так само не доїхала швидка.

"Минулого року в Києві помер наш знайомий 55 років. Аритмія. Поки швидка їхала до нього, він ще був у свідомості. Але на шляху швидкої виявився шлагбаум в приватному секторі. Поїхали об'їжджати - наткнулися на інший шлагбаум. Це вони так каталися колами в годину ночі. На момент приїзду швидкої - у нього вже не було пульсу. Реанімаційні дії були неуспішні, - пише Олександр Анфьоров. - Його син дізнавшись про це - з відчаю самостійно вирвав там з землею всі шлагбауми на наступному тижні... Але тата вже було не повернути..."

Зазначимо, що конфлікт навколо Подільсько-Воскресенського мосту в червні спалахнув з новою силою. Жителі Русанівських садів у середині червня 2020 влаштували акцію протесту, дійшло до сутичок з поліцією. Будівництву "мосту на Троєщину" вони не противляться, але категорично проти того, щоб один із з'їздів з мостопроводу проходив через вулицю Центральна Садова.