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В Киеве мужчина шокировал поступком с ребенком: отец года

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 10:15
В Киеве мужчина шокировал поступком с ребенком: отец года
В Киеве мужчина отличился поступком с ребенком (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве мужчина на велосипеде вез ребенка на плечах

В Киеве мужчина на велосипеде шокировал людей. Дело в том, что он посадил на плечи ребенка и ехал по оживленной дороге. К слову, сейчас на дорогах гололед из-за сильного снегопада и такое поведение может закончиться плачевно. Фото "героя" появилось на странице в Facebook "Киев автомобильный".

"Пока идут споры относительно ремней безопасности и детских автокресел, некоторые вообще не волнуются", - написали под снимками мужчины на велосипеде.

В Киеве мужчина шокировал поступком с ребенком: отец годаВ Киеве мужчина шокировал поступком с ребенком: отец годаВ Киеве заметили мужчина на велосипеде с ребенком на плечах (фото: facebook.com/autokiev.info)

На снимках можно увидеть мужчину в камуфляже, на спине у него рюкзак, а на плечах сидит ребенок, которому на вид 3-4 года.

Пользователи сети совсем не поняли такой "отваги" мужчины и заклеймили его в комментариях к посту. Люди пишут, что такой отец совсем не заботится о безопасности своего ребенка. Украинцы интересуются, почему мужчину с ребенком не остановили на дороге, а позволили им дальше так ехать.

  • Отец года!
  • Вы же не знаете, сколько у него всего детей.
  • Кресло ему на голову/
  • Когда забыл шлем дома, но есть малой/
  • Малой звезда ...красавцы)
  • Когда не растаможил евробляху, а детей в школу отвезти надо.
  • И никто не остановил этого дебила?
  • В Киеве мужчина шокировал поступком с ребенком: отец годаВ Киеве мужчина шокировал поступком с ребенком: отец годаСкриншот комментариев (Facebook)
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