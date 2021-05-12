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У Києві чоловік порізав двох людей через свою собаку: подробиці

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Києва, Середа 12 травня 2021 14:23
У Києві чоловік порізав двох людей через свою собаку: подробиці Колаж РБК-Україна: у Києві чоловік порізав двох людей через свою собаку
Автор: Світлана Мащенко

У Києві на Лісовому масиві 45-річний чоловік вигулював собаку без повідця і намордника. Пес підбіг до людей у дворі одного з будинків і почав гавкати на них. Після прохання прибрати тварину власник собаки накинувся на людей з ножем.

Про це інформує прес-служба Поліції Києва.

Неадекват був затриманий поліцією, тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

"До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кубанської України невідомий поранив ножем жінку і чоловіка", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що у дворі багатоповерхівки чоловік гуляв з собакою без намордника і навіть повідця. У цей момент біля під'їзду зупинилося авто, з якого вийшли люди. Собака підбігла до них і почала гавкати.

На прохання прибрати собаку, власник став лаятися матом і агресивно поводитися. В ході конфлікту він дістав ніж, яким поранив 37-річного чоловіка в шию, а 64 - річну жінку - в обличчя.

У Києві чоловік порізав двох людей через свою собаку: подробиці

Фото: Двір у Києві, де чоловік напав на людей через собаку (facebook.com/UA.KyivPolice)

На місце інциденту викликали поліцію, яка затримала чоловіка. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Агресору за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України загрожує до семи років в'язниці.

Раніше ми писали, що під Донецьком дві собаки вибігли на вулицю і загризли чоловіка.

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