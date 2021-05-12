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В Киеве мужчина порезал двоих людей из-за своей собаки: подробности

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Киев, Среда 12 мая 2021 14:23
В Киеве мужчина порезал двоих людей из-за своей собаки: подробности Коллаж РБК-Украина: В Киеве мужчина порезал двоих людей из-за своей собаки
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Лесном массиве 45-летний мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. Пес подбежал к людям во дворе одного из домов и начал лаять на них. После просьбы убрать животное владелец собаки набросился на людей с ножом.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева.

Неадекват был задержан полицией, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Кубанской Украины неизвестный ранил ножом женщину и мужчину", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что во дворе многоэтажки мужчина гулял с собакой без намордника и даже поводка. В этот момент у подъезда остановилось авто, из которого вышли люди. Собака подбежала к ним и начала лаять.

На просьбу убрать собаку, владелец стал ругаться матом и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал нож, которым ранил 37-летнего мужчину в шею, а 64-летнюю женщину - в лицо.

В Киеве мужчина порезал двоих людей из-за своей собаки: подробности

Фото: Двор в Киеве, где мужчина напал на людей из-за собаки (facebook.com/UA.KyivPolice)

На место инцидента вызвали полицию, которая задержала мужчину. Ему избрали меру пресечение - содержание под стражей. Агрессору по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что под Донецком две собаки выбежали на улицу и загрызли мужчину.

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