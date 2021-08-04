У Києві чоловік нахабно обкрадав дітей: нападав з ножем (фото)

Відзначається, що на вулиці Челябінській чоловік підійшов з ножем до дитини і зажадав віддати йому смартфон і велосипед. На місце події негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Злочинця знайшли по гарячих слідах

Правоохоронці опитали свідків та переглянули записи камер відеоспостереження. Виявилося, що в після пограбування в Києві зловмисник поїхав на поїзді у Вінницьку область. Правопорушника затримали на станції вокзалу.

Злодієм виявився 27-річний уродженець Одеської області, у якого немає вдома і постійної роботи. До столиці він навідувався для"заробітку".

Слідчі затримали його в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також під час проведення слідчих Ді та у чоловіка виявили та вилучили речі неповнолітніх, ніж, а також інші цінності, що не належать затриманому та вказують на систематичне вчинення майнових злочинів.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили чоловікові про підозру у вчиненні двох злочинів, передбачених ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Злочинцеві "світить" від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.