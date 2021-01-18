У Києві чоловік побив цуценя і викинув його на вулицю (відео)

У Києві чоловік побив цуценя і викинув його на мороз (колаж: РБК-Україна)

У неділю, 17 грудня, в Шевченківському районі Києва чоловік побив песика у під'їзді житлового будинку. Інцидент стався в будинку на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Відео жорстокого поводження з твариною потрапило в мережу. На ньому видно, як чоловік веде собаку на повідку, а потім починає її бити ногами. Про цей інцидент повідомляє "dtp.kiev.ua" у своєму Telegram-каналі.

Відео побиття цуценя можна подивитися за цим посиланням.

В поліції повідомили, що чоловік взяв тварину з вулиці кілька тижнів тому. Перед прогулянкою з собакою чоловік побив її, а потім і зовсім викинув на вулицю. Поліцейські опитали свідків і встановили особу чоловіка. Ним виявився киянин, 1987 року народження.

За фактом жорстокого поводження над твариною відкрито кримінальне провадження.

Пізніше собаку знайшли, її підібрала дівчина. Цуценя відвезли на огляд до ветеринара. Лікарі провели повно обстеження і заявили, що з собакою все гаразд, важких травм у неї немає.

Щеня у ветеринарній клініці (фото: facebook.com/leo.remenev)

Нагадаємо, у Києві чоловік ризикнув життям заради пса, який провалився під лід. Господарка викликала рятувальників після декількох спроб врятувати свого вихованця.

Раніше у Вінниці водій таксі накинувся з кулаками на пасажира через те, що той вирішив взяти в поїздку двомісячне цуценя. Дісталося також і дружині пасажира, і собаці.