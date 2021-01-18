ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві чоловік побив цуценя і викинув його на вулицю (відео)

Київ, Понеділок 18 січня 2021 19:22
У Києві чоловік побив цуценя і викинув його на вулицю (відео)
У Києві чоловік побив цуценя і викинув його на мороз (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 17 грудня, в Шевченківському районі Києва чоловік побив песика у під'їзді житлового будинку. Інцидент стався в будинку на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Відео жорстокого поводження з твариною потрапило в мережу. На ньому видно, як чоловік веде собаку на повідку, а потім починає її бити ногами. Про цей інцидент повідомляє "dtp.kiev.ua" у своєму Telegram-каналі.

Відео побиття цуценя можна подивитися за цим посиланням.

В поліції повідомили, що чоловік взяв тварину з вулиці кілька тижнів тому. Перед прогулянкою з собакою чоловік побив її, а потім і зовсім викинув на вулицю. Поліцейські опитали свідків і встановили особу чоловіка. Ним виявився киянин, 1987 року народження.

За фактом жорстокого поводження над твариною відкрито кримінальне провадження.

Пізніше собаку знайшли, її підібрала дівчина. Цуценя відвезли на огляд до ветеринара. Лікарі провели повно обстеження і заявили, що з собакою все гаразд, важких травм у неї немає.

У Києві чоловік побив цуценя і викинув його на вулицю (відео)У Києві чоловік побив цуценя і викинув його на вулицю (відео)

Щеня у ветеринарній клініці (фото: facebook.com/leo.remenev)

Нагадаємо, у Києві чоловік ризикнув життям заради пса, який провалився під лід. Господарка викликала рятувальників після декількох спроб врятувати свого вихованця.

Раніше у Вінниці водій таксі накинувся з кулаками на пасажира через те, що той вирішив взяти в поїздку двомісячне цуценя. Дісталося також і дружині пасажира, і собаці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київсобака

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся