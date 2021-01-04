Били жінку і маленьке щеня: у Вінниці таксист влаштував розборки з пасажирами через собаку

У Вінниці таксист по-звірячому побив пасажирів (Колаж РБК-Україна)

У Вінниці водій таксі накинувся з кулаками на пасажира через те, що той вирішив взяти в поїздку двомісячне цуценя такси. Дісталося також і дружині пасажира, і під роздачу потрапило саме щеня.

Як розповіли в сюжеті ТСН, інцидент стався пізно вночі. Подружня пара викликала таксі, щоб дістатися з гостей додому, і забула вказати, що з ними буде домашня тварина. Водій замість того, щоб відмовитися від поїздки, накинувся на клієнтів з кулаками. Постраждав чоловік, його дружина Світлана і двомісячне щеня такси, на ім'я Бакс.

Світлана зазначила, що водій спочатку підтвердив поїздку, а потім почав хамити. Пасажири намагалися викликати поліцію, але таксист у відповідь покликав своїх товаришів.

"На аварийках, на мигалках, всі злетілись. Чоловік вийшов, його масово почали бити, я побачила, що він на колінах в калюжі крові", - розповіла потерпіла.

Вона спробувала встати на захист чоловіка, але і їй дісталося від розлючених чоловіків. Вони почали завдавати удари їй, і маленькому цуценяті.

"Я хотів вийти та пояснити більш адекватним таксистам, в чому справа і за частку секунди починають мене бити. Чув, як собака пищить, жінка кричить, все було в крові", - додав потерпілий.

У Івана зламаний ніс, у його дружини – струс головного мозку, черепно-мозкова травма та множинні забої тіла.

Водій через три дні теж пішов в лікарню і в поліції, яка відкрила кілька кримінальних проваджень, виявилося троє потерпілих.

"Проводяться слідчі дії, один з них пояснює, що його побили, інший — що вони просто один одного смикали та впали разом і від цього нанесли тілесні ушкодження", - повідомив керівник Вінницького відділу поліції Віталій Курчик.

Постраждалий Іван вважає, що слідство затягують навмисно, оскільки дружина таксиста працює в поліції й він сам бачив, що таксист передав трубку слідчим на місці події.

В поліції заперечують затягування розслідування, а в службі таксі від водія просто відхрестилися. Сказали, що він зареєструвався в мобільному додатку і вони за нього не несуть відповідальності. А пасажирам рекомендують уважно вивчати позначки про тварин.

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