ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве мужчина избил щенка и выбросил его на улицу (видео)

Киев, Понедельник 18 января 2021 19:22
В Киеве мужчина избил щенка и выбросил его на улицу (видео)
В Киеве мужчина избил щенка и выбросил его на мороз (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 17 декабря, в Шевченковском районе Киева мужчина избил своего щенка в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в доме на улице Бульварно-Кудрявской.

Видео жестокого обращения с животным попало в сеть. На нем видно, как мужчина ведет собаку на поводке, а потом начинает ее бить ногами. Об этом инциденте сообщает "dtp.kiev.ua" в своем Telegram-канале.

Видео избиения щенка можно посмотреть по этой ссылке.

В полиции сообщили, что мужчина взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой с собакой мужчина избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу. Полицейские опросили свидетелей и установили личность мужчины. Им оказался киевлянин, 1987 года рождения.

По факту жестокого обращения над животным открыто уголовное производство.

Позже собаку нашли, ее подобрала девушка. Щенка отвезли на осмотр к ветеринару. Врачи провели полно обследование и заявили, что с собакой все в порядке, тяжелых травм у нее нет.

В Киеве мужчина избил щенка и выбросил его на улицу (видео)В Киеве мужчина избил щенка и выбросил его на улицу (видео)

Щенок в ветеринарной клинике (фото: facebook.com/leo.remenev)

Напомним, в Киеве мужчина рискнул жизнью ради пса, провалившегося под лед. Хозяйка вызвала спасателей после нескольких попыток спасти своего питомца.

Ранее в Виннице водитель такси набросился с кулаками на пассажира из-за того, что тот решил взять в поездку двухмесячного щенка. Досталось также и жене пассажира, и собаке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киевсобака

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь