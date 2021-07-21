У Вінниці натовп підлітків побив скейтера: пізніше троє нападників записали вибачення

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як більше ніж десять підлітків спочатку погрожували, а потім і побили скейтера в скейт-парку в Центральному міському парку ім. М. Леонтовича. Коли нападники зрозуміли, що за це їм світить реальний тюремний термін, то записали вибачення.

Місцеві ЗМІ пишуть, що потерпілий знаходиться в лікарні з численними травмами. Скейтери через соцмережі знайшли всіх учасників нападу і готуються помститися за свого друга, якщо винних не притягнуть до відповідальності.

Правоохоронці встановили чотирьох активних учасників бійки. Ними виявилися четверо жителів Вінниці, трьом з них 16 років і одному - 18.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК (хуліганство). Дана санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років. Правоохоронці встановлюють всіх учасників побиття.