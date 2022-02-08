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У Києві на смітник викинули статую Діви Марії (фото)

Автор: Роман Мирончук

У Києві місцевий житель побачив біля контейнерів для збору сміття дві великі статуї в людський зріст. При цьому одна з них сильно нагадує Діву Марію.

Статуї помітив і сфотографував під час пробіжки по Дарницькому району депутат Київради Григорій Маленко. Він опублікував фото на своїй сторінці в Facebook.

На одній статуї зображена жінка, яка тримає на руках дитину, а на другій - чоловік з книгою. Знімок був зроблений біля станції метро "Бориспільська".

У Києві викинули статую Діви Марії (фото: facebook.com/gregorymalenko)

"Прийшла ера Водолія - релігія тепер на задвірках світу", - прокоментував фото один з користувачів мережі.

Нагадаємо, у Києві вандали познущалися над скульптурою Архистратига Михаїла, яка встановлена в парку "Володимирська гірка". Хулігани відламали меч.

Міні-скульптура - продовження інклюзивного туристичного маршруту. Для людей з порушенням зору написи на пам'ятнику продублювали українським та англійським шрифтом Брайля.

Ми також писали про те, що в Первомайську Миколаївської області вандали пошкодили і осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО в центрі міста. Правоохоронці розшукують хуліганів.

Меморіал знаходиться біля зупинки громадського транспорту на вулиці Грушевського.

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Київвандализм