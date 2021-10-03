У Києві мотоцикліст і водій авто влаштували жорсткі розбірки на швидкості (відео)

У Києві водій мотоцикла влаштував розборки на дорозі з водієм легкового авто прямо під час руху в потоці з іншими машинами.
Відео з'явилося в Telegram KIEVMAP.
На кадрах видно, що водій Mazda здійснив випередження водія мотоцикла з лівого боку, притискаючи двоколісне ТЗ до огорожі.
Потім водій мотоцикла наздогнав легковик і запитав, навіщо він це зробив. Замість зрозумілої відповіді чоловік за кермом Mazda вдарив мотоцикл по дзеркалу. У відповідь мотоцикліст різким рухом відбив дзеркало авто.
Відзначимо, що, хто правий, хто винен, повинна все ж розібратися поліція. Так як мотоцикліст також порушив ПДР, здійснюючи рух по розділовій смузі.
"Мото VS Авто. Класика! Які думки будуть", - підписано відео.
Відео: у Києві водій авто і мотоцикліст влаштували розбірки
У коментарях користувачі розійшлися в думках, хто правий, а хто винен.
Раніше ми писали, що у Києві велосипедисти масово карають мажорів на дорогущих авто.
Також повідомлялося, що у Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу, влаштувавши епічну бійку.