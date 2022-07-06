У Києві потужна злива затопила вулиці: відео наслідків негоди

Як поінформували в "Київавтодорі", на вулицях міста гідрослужби напередодні зливи виконали додаткове очищення місць, де очікувалися підтоплення.

Водіїв просили не заважати роботі комунальників і не паркувати авто над колодязями зливової каналізації.

Перед зливою і під час негоди небо над столицею накрили грізні свинцеві хмари.

Небо в Києві під час грози і зливи 6 червня (фото: t.me/kievreal1)

Значно підтопило вулиці в районі Оболоні на півночі столиці. Судячи з роликів на Telegram-каналі "Реальний Київ", на вулиці Пріорській рівень "ватерлінії" піднявся на стільки, що машинам доводилося розсікати хвилі на проїжджій частині.

Відео: злива підтопила дорогу на Оболоні в Києві 6 червня

Разом з дощем подекуди випав і град. Через інтенсивні опади підземні переходи також залило водою.

Відео: сильна злива в Києві 6 червня

Грозові хмари і блискавки в Києві під час зливи 6 червня (фото: t.me/kievreal1)