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У Києві потужна злива затопила вулиці: відео наслідків негоди

Фото: злива в Києві (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сильна злива призвела до підтоплення вулиць у деяких районах, і машинам доводиться буквально "плавати" по дорогах. Комунальники в столиці ще перед дощем стали розчищати водостоки в місцях ймовірних затоплень, проте, як показали рясні інтенсивні опади 6 липня, цього виявилося недостатньо.

Жителі та гості Києва зняли наслідки негоди на відео, і кадри розміщені в мережі.

Як поінформували в "Київавтодорі", на вулицях міста гідрослужби напередодні зливи виконали додаткове очищення місць, де очікувалися підтоплення.

Водіїв просили не заважати роботі комунальників і не паркувати авто над колодязями зливової каналізації.

Перед зливою і під час негоди небо над столицею накрили грізні свинцеві хмари.

Небо в Києві під час грози і зливи 6 червня (фото: t.me/kievreal1)

Значно підтопило вулиці в районі Оболоні на півночі столиці. Судячи з роликів на Telegram-каналі "Реальний Київ", на вулиці Пріорській рівень "ватерлінії" піднявся на стільки, що машинам доводилося розсікати хвилі на проїжджій частині.

Відео: злива підтопила дорогу на Оболоні в Києві 6 червня

Разом з дощем подекуди випав і град. Через інтенсивні опади підземні переходи також залило водою.

Відео: сильна злива в Києві 6 червня

Грозові хмари і блискавки в Києві під час зливи 6 червня (фото: t.me/kievreal1)

Нагадаємо, вчора, 5 липня, Львів накрило страшною грозою з градом, і в результаті негоди вулиці виявилися затоплені, транспорт зупинився, були знеструмлені деякі будинки й також подекуди вітер зірвав дахи будинків.

Додамо, раніше ми повідомляли, що в Україну йдуть сильні грози, зливи та похолодання.

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ГідрометцентрКиїв