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Лікар розповів про наслідки COVID-19: вбиває імунну систему

Четвер 06 серпня 2020 06:44
Лікар розповів про наслідки COVID-19: вбиває імунну систему
Лікар повідомив наслідки COVID-19 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Імунна відповідь організму людини з важким перебігом хвороби змінюється ще на ранній стадії захворювання

Коронавірус має дуже непрості наслідки на здоров'я всіх перехворілих інфекцією людей. Навіть якщо людина переносить інфекцію без симптомів - вона може відчути вплив COVID-19 на організм. Про це розповів Пітер Вард виданню The Conversation, пише "Новое время"

Медик вважає, що коронавірус назавжди вбиває імунну систему.

Імуннуавідповідь організму людини з важким перебігом хвороби змінюється ще на ранній стадії захворювання. У хворих спостерігається менша кількість циркулюючих імунних клітин, тому організм не може оперативно контролювати вірус. Такі хворі страждають від надмірної запальної відповіді імунної системи (цитокинового шторму).

Вчені повідомляють, що це один з основних факторів, що відповідають за тяжкість перебігу захворювання у деяких пацієнтів. Придушення цієї надмірної відповіді за допомогою препарату дексаметазон, володіє імунодепресивною дією, залишається єдиними ліками, що зменшують кількість жертв серед тих, хто потребує кисневої підтримки або перебуває в реанімації. У важких пацієнтів з коронавірусом ускладнення можуть викликати енцефаліт. У 6% тяжкохворих може бути інсульт.

Як ми раніше писали, коронавірус не проходить без сліду у тих, хто перехворів. Це стосується важких випадків захворювання, а також безсимптомного перебігу хвороби.

Також ми повідомляли, у МОЗ розповіли, коли очікують вакцину від коронавірусу.

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