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У Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатиме

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 12:00
У Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатиме На Позняках з'явиться новий сквер (колаж: Styler)
Автор: Володимир Костирін

У Києві стане на один сквер більше. Простір з майданчиками для дітей, воркаут-зоною та іншими приємностями з'явиться на Позняках.

У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" не лише розповіли деталі про сквер, а й уже показали на Facebook, як він приблизно виглядатиме.

Де саме з'явиться сквер

"Сучасний простір для відпочинку", як характеризують його столичні чиновники, буде споруджено у Дарницькому районі біля озера Вулик.

Територію скверу буде облаштовано таким чином, щоб він враховував і задовільняв потреби різних верств населення.

"Важливо, щоб простір, розташований між житловими будинками і поруч із Слов’янською гімназією був цікавим як для дорослих, так і для дітей", - кажуть чиновники.

У Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатимеУ Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатимеУ Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатиме

На цьому місці з'явиться сквер! (фото: фото: facebook.com/zelenbud)

Для початку на території площею 1,09 га розчистять водойму.

А ще:

  • облаштують прогулянкові доріжки
  • встановлять лави й урни
  • побудують майданчик для дітей та місце для занять воркаутом
  • встановлять ліхтарі.

А ще у сквері планується висадити дерева й кущі.

Крім всього іншого, цікавим елементом стане декоративний пішохідний місток через озеро Вулик.

У Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатимеУ Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатимеУ Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатиме

Ось так виглядатиме новий сквер на Позняках (фото: facebook.com/zelenbud)

Додамо, що озеро Вулик - стариця, яка входить до ланцюга озер, що утворилися на місці старого русла Дніпра та його лівих протоків.

У Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатимеУ Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатимеУ Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатиме

Зараз на Вулику - ось так (фото: wikimapia.org)

Раніше повідомлялося, що киянам показали, як будується метро на Троєщину. Так, на Русанівських садах між монолітною і збірною ділянкою тунелів зараз зводиться камера металоконструкцій.

Також ми писали про те, що у Києві зносять будівлі Залізничної колонії.

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