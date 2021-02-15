У Києві масштабно горить парк Дружби народів: дим тягнеться на кілометри

У Києві у парку "Дружби народів" розпочався масштабна пожежа. Там горять дерев'яні будови одного з комплексів. Відзначається, що гзагорелся парк "Муромець". Площа вогню 100 кв. метрів. Постраждалих немає.

"Щось дуже серйозно палахкотить у парку Дружби Народів. Будемо сподіватися, що це не розчищення землі під нове будівництво", - написали під відео.

У Києві горить парк Дружби народів

На відео можна побачити, як великі стовпи чорного диму йдуть з боку парку і простягаються до проїжджої частини. На деяких ділянках навіть обмежена видимість для водіїв.

Також відео пожежі з'явилося і на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"В Києві у парку Дружби народів, на території X-Park масштабна пожежа: палають дерев'яні будови одного з комплексів "Байдики Бити", - написали під відео.

Відео можна подивитися за посиланню.