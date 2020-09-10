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У Києві з маршрутки випала жінка: водій поспішав (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві стався інцидент з маршрутниками і жінкою

У Києві в маршрутці №529 стався кричущий випадок. З транспортного засобу, який розпочав рух, випала жінка. Як зазначив сам водій, жінку він не помітив. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Стандартна ситуація для київських маршруток - водій маршрутки №529 не побачив жінку, яка виходила на зупинці і почав рух. Звичайно, жінка не втрималася і впала. А все тому, що їх зовсім ніхто не контролює. Як може - так і їздить", - сказано в повідомленні.

На відео показано, як жінка сидить на лавці на зупинці і не може впоратися із шоком від події.

У Києві з маршрутки випала жінка

Як ми раніше повідомляли, у Києві очевидці зняли на відео бійку двох водіїв маршруток, які намагалися таким чином вирішити, хто першим поїде по маршруту. Інцидент стався на кінцевій зупинці маршрутки №211.

Раніше в Києві маршрутник затиснув дверима пенсіонерку, протягнув по асфальту і переїхав ногу.

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