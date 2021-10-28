У Києві маршрутник грубо порушив ПДР: у мережі з'явилося відео

Інцидент стався 27 жовтня біля станції метро "Академмістечко". У ролику показано, як маршрутник, не звертаючи уваги на червоний сигнал світлофора, повертає ліворуч з крайньої правої смуги.

Таким чином він міг спровокувати аварію через наявність поруч великовантажних автомобілів.

"Маршрутки на Академі, як страждали фігнею - так і продовжують нею страждати, порушуючи всі можливі ПДР. Пане Усов, місто ж розірве з ними договори про перевезення або в цьому випадку невигідно?"- написав автор відео під роликом.

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