У Києві маршрутник щодня возить людей по зустрічній смузі (відео)

У Києві водій маршрутки щодня виїжджає на зустрічну смугу. У салоні в цей час перебувають пасажири. Порушує правила дорожнього руху маршрутка № 401 на вулиці Сім'ї Сосніних. Про цей кричущий факт повідомив мешканець Києва Костянтин Петренко на своїй Facebook-сторінці.

"Щодня по зустрічній смузі руху на Сім'ї Сосніних їде маршрутне таксі 401, власником якого є Сергій Криворучко. Телефонували і в міліцію близько 10 разів - реакції немає. Дзвонили керівництву - нічого не змінилося. Хочемо жити добре і культурно, але при цьому вести себе як бидло - так не вийде!" - написав автор поста в соцмережі і опублікував відео.

Відео: Маршрутка в Києві (YouTube/Кесті. П)

У коментарях до відео один з користувачів зазначив, що бачив цю маршрутку і не розуміє, як можна так ризикувати життям пасажирів.

Тільки сьогодні йшов і думав, як можна бути таким ... ти везеш пасажирів і відповідаєш за їх здоров'я!

Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше повідомляли, під Києвом маршрутник не пускав ветерана АТО. Водій мотивував свої дії тим, що учасник бойових дій на Донбасі "зурочить" його касу.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві маршрутник погрожував ветерану АТО і довів до сліз його дівчину.