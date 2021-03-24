У Києві через локдаун в громадському транспорті почастішали конфлікти: твориться якесь божевілля

На кадрах видно, як жінка-кондуктор лається з пенсіонером на зупинці. Чоловік обурюється, що та носить маску під носом - тим самим порушуючи правила карантину. У відповідь кондукторка грубо матюкалася на пасажирів. Транспорт став і не продовжував рух через конфліктну ситуацію, розібратися в якій прибули поліцейські.

"У Києві зараз твориться якесь божевілля в громадському транспорті. На зупинках стоїть поліція, люди не можуть нормально виїхати, в усіх здають нерви.

При цьому, якщо найближчим часом епідситуація з коронавірусом в столиці покращиться, жорсткі обмеження можуть зняти раніше 9 квітня", - йдеться в описі до ролика.

Відео зняв очевидець події, після чого кадри пішли в мережу (попереджаємо - присутня нецензурна лайка!).

Відео: У Києві кондукторка у тролейбусі не прикрила ніс маскою і матюкалася на пасажирів

Також сьогодні з'явилися кадри, як у Києві чоловік, намагаючись "втримати" трамвай і заблокувати його рух, йде перед транспортом по рейках. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Вочевидь, житель столиці просто не потрапив в салон через обмеження на кількість пасажирів, і в серцях вирішив не пускати трамвай взагалі нікуди. Ролик зняли свідки інциденту.

"Обережно, нецензурна лайка! Люди продовжують біситися через обмеження за кількістю пасажирів у громадському транспорті. Один з таких випадків вдалося зняти на Петра Запорожця, де чоловік, якого не пустили в салон, на знак протесту почав просто йти по рейках", - йдеться в повідомленні.

Відео: У Києві чоловік намагався блокувати рух трамвая і йшов перед ним по рейках