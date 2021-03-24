У Києві через локдаун в громадському транспорті почастішали конфлікти: твориться якесь божевілля

У Києві в період жорсткого карантину почастішали випадки конфліктів у громадському транспорті, який працює з обмеженнями - в салон пускають пасажирів, кількість яких не повинна перевищувати 50% місць в салоні.
Відео одного з інцидентів опубліковано 24 березня в Telegram-каналі "Київ Зараз".
На кадрах видно, як жінка-кондуктор лається з пенсіонером на зупинці. Чоловік обурюється, що та носить маску під носом - тим самим порушуючи правила карантину. У відповідь кондукторка грубо матюкалася на пасажирів. Транспорт став і не продовжував рух через конфліктну ситуацію, розібратися в якій прибули поліцейські.
"У Києві зараз твориться якесь божевілля в громадському транспорті. На зупинках стоїть поліція, люди не можуть нормально виїхати, в усіх здають нерви.
При цьому, якщо найближчим часом епідситуація з коронавірусом в столиці покращиться, жорсткі обмеження можуть зняти раніше 9 квітня", - йдеться в описі до ролика.
Відео зняв очевидець події, після чого кадри пішли в мережу (попереджаємо - присутня нецензурна лайка!).
Відео: У Києві кондукторка у тролейбусі не прикрила ніс маскою і матюкалася на пасажирів
Також сьогодні з'явилися кадри, як у Києві чоловік, намагаючись "втримати" трамвай і заблокувати його рух, йде перед транспортом по рейках. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Вочевидь, житель столиці просто не потрапив в салон через обмеження на кількість пасажирів, і в серцях вирішив не пускати трамвай взагалі нікуди. Ролик зняли свідки інциденту.
"Обережно, нецензурна лайка! Люди продовжують біситися через обмеження за кількістю пасажирів у громадському транспорті. Один з таких випадків вдалося зняти на Петра Запорожця, де чоловік, якого не пустили в салон, на знак протесту почав просто йти по рейках", - йдеться в повідомленні.
Відео: У Києві чоловік намагався блокувати рух трамвая і йшов перед ним по рейках
Зауважимо, що раніше сьогодні повідомлялося про транспортний колапс у Києві через карантин - в районі Окружної дороги зневірені люди не могли нікуди виїхати.
Додамо також, що у Києві можуть зупинити маршрутки через ситуацію з лодауном, коли пасажири лізуть в бійку, і навіть конфліктують з поліцейськими.