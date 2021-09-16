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У Києві ліфт замість засобів зв'язку обладнали іконами і написами "Спаси і збережи"

Автор: Світлана Мащенко

У Києві ліфт в одній з багатоповерхівок замість запланованого оновлення засобів зв'язку завісили іконами, хрестами і підписами "Спаси и Сохрани". Таким чином автори цієї "інсталяції" зробили послання обслуговуючій компанії.

Про це повідомляє Telegram-канал "Говорять на Бесарабці".

Інцидент трапився в будинку за адресою вулиця Дніпровська набережна, 9-А (житловий масив Березняки). На фото видно, що не тільки засоби зв'язку, але і ліфтова кабіна в цілому вкрай зношена і вимагає заміни.

"ОСББ вирішило замовити послуги зв'язку диспетчера з ліфтовою кабіною. Але замість цього підрядник встановив зв'язок з божими силами. Ми не знаємо чи є все ж зв'язок з оператором, але точно знаємо, що за ліфтом спостерігає Боже око", - іронізують автори публікації.

Фото: у Києві з'явився ліфт з іконами (t.me/kievnewslive)

На каналі, який оприлюднив скандальне фото, припустили, що цілком можлива поява таких ліфтів "з божим промислом" і в інших будинках Дарницького району, які обслуговує та ж компанія.

"Або - це місцеві "таліби" захопили всі ліфти Дарницького району?" - жартують автори поста.

Раніше ми писали, що в Одесі обрушився ліфт у 10-типоверхівці, всередині якого було вісім осіб.

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